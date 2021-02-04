Современное состояние журналистики Познер счел нездоровым

Познер счел нездоровой ситуацию, когда представители зарубежных и российских СМИ делают особый акцент на всем негативном, что происходит друг у друга.

«Если говорить о серьезных протестах как в Америке, так и, скажем, во Франции и в Германии, то своя пресса пишет очень подробно и много. Другое дело то, что они обращают особое внимание на то, что происходит в России из-за, скажем так, не слишком дружественного отношения между нами и ими», — заметил собеседник издания.

Он добавил, что отечественные СМИ уделяют огромное внимание подобным столкновениями за рубежом. Их показывают по телевизору и активно обсуждают. По словам Познера, это имеет отношение больше к политике, а не к существу вопроса.