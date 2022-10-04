Современное оборудование появится в клинической больнице № 2 Тюменской области | 360°

Общество 04 октября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Современное оборудование появится в клинической больнице № 2 Тюменской области

Читать 360tv в

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в областной клинической больнице № 2 продолжается ремонт. В травматологическом операционном блоке появится современное оборудование, сообщил сайт kp.ru.

«Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений», — уточнил Моор.

Реклама

Уточняется, что в больнице лечится население всего региона. В течение года в приемное отделение обращаются примерно 320 тысяч человек.

Реклама

0 0 0 0 0 0