Современное оборудование появится в клинической больнице № 2 Тюменской области | 360°

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Современное оборудование появится в клинической больнице № 2 Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в областной клинической больнице № 2 продолжается ремонт. В травматологическом операционном блоке появится современное оборудование, сообщил сайт kp.ru.

«Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений», — уточнил Моор.

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Уточняется, что в больнице лечится население всего региона. В течение года в приемное отделение обращаются примерно 320 тысяч человек.

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Здравоохранение

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