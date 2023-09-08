Эксклюзив 08 сентября 2023, 14:28 Современно, удобно и надежно. Депутат Толмачев проголосовал на выборах с помощью ДЭГ Депутат ГД Толмачев: электронное голосование — это современно, удобно и надежно Freepik

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Депутат Государственной думы Александр Толмачев проголосовал на выборах губернатора Московской области при помощи ДЭГ, находясь на рабочем месте. Он рассказал «360», что этот формат оказался удобным.

ДЭГ впервые применили в Подмосковье в 2023 году на выборах губернатора.

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«И я, и мои близкие в этом году выбрали для себя электронное голосование. Испытываем новые технологии лично», — отметил Толмачев.

По его словам, три разных поколения зарегистрировались для голосования без затруднений — система удобна и проста, а также надежна и современна. Депутат подчеркнул, что впервые отдал свой голос, находясь прямо на рабочем месте, в стенах Госдумы.

«Очень удобно: теперь можно сделать свой выбор, не отрываясь от работы. Электронный формат голосования бережет время и силы людей, что, учитывая размеры нашего региона, очень важно и здорово», — добавил парламентарий.

Система ДЭГ поможет избирателям, которые живут и работают в одном городе, а зарегистрированы в другом. Дистанционное голосование также могут выбрать те, кому для приезда на избирательный участок приходилось отвлекаться от работы или семьи, заключил Толмачев.

Голосование на выборах губернатора в Подмосковье стартовало 8 сентября. Отдать свой голос можно в течение трех дней — до 10 сентября. Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов Андрея Воробьева, Кирилла Жигарева, Александра Наумова и Анатолия Никитина. Участки для избирателей открыты с 08:00 до 20:00. Принять участие в выборах можно и онлайн — с помощью компьютера или смартфона на портале ДЭГ.