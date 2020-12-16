«Современник» ответил Садальскому по поводу «позорного» прощания с Гафтом

Актер Стас Садальский заявил, что во время прощания с Валентином Гафтом было мало людей. Из молодых и узнаваемых актеров театра на мероприятии почти никто не появился. Представители «Современника» объяснили это введенными в Москве ограничительными мерами по коронавирусу.

В театре высказывания Садальского назвали неприятными, некорректными и циничным. Там подчеркнули, что проводили Гафта достойно. При этом «Современник» соблюдал ограничительные меры, действующие в столицы из-за пандемии.

«Зал должен был быть заполнен на 25%. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть», — заявил представитель «Современника» в комментарии порталу Daily Storm.

Можно понять тех пожилых актеров, которые в силу сложившейся эпидемиологической ситуации не пришли. Собеседник издания ответил и на выпад о том, что на прощании почти не было известных молодых артистов. Представитель театра предположил, что Садальский плохо знает состав труппы. При этом, конечно, актер имеет право на собственное мнение.

Ранее Стас Садальский опубликовал в Instagram пост, где написал о прощании с Гафтом.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришёл, сказал, что болеет, — заявил артист.

Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Прощание с ним состоялось 15 декабря в театре «Современник».