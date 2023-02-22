Общество 22 февраля 2023, 17:34 Современная трасса для дрифта может появиться в Салехарде

Читать 360tv в

Власти города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают вопрос строительства трассы для занятий дрифтом. Об этом сообщил «Ямал медиа» со ссылкой на мэра города Алексея Титовского.

Отмечается, что открытые соревнования по дрифту и показательные заезды состоятся в Салехарде в апреле.

Реклама

Кроме того, глава города подчеркнул, что на состязания пригласят опытных мастеров езды в управляемом заносе из Приуральского района и Лабытнанги.

Реклама