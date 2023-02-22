22 февраля 2023, 17:34
Современная трасса для дрифта может появиться в Салехарде
Власти города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают вопрос строительства трассы для занятий дрифтом. Об этом сообщил «Ямал медиа» со ссылкой на мэра города Алексея Титовского.
Отмечается, что открытые соревнования по дрифту и показательные заезды состоятся в Салехарде в апреле.
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Кроме того, глава города подчеркнул, что на состязания пригласят опытных мастеров езды в управляемом заносе из Приуральского района и Лабытнанги.
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