Современная школа-интернат появилась в поселке Яр-Сале в ЯНАО

На Ямале построили современную школу-интернат на 900 мест. Новое здание появилось в районном центре округа — в селе Яр-Сале. Во второй половине сентября учреждение должно получить образовательную лицензию и распахнуть свои двери для первых учеников. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Созданное образовательное пространство понравится всем: школьникам, педагогам, родителям. Атмосфера вдохновит наших воспитанников на новые свершения и победы», — отметил директор учреждения Александр Алисеевич. В новую школу-интернат придут школьники с пятого по 11 классы. По оснащению она будет одной из самых современных в данном регионе. Здание оборудовали информационно-библиотечным центром, творческими мастерскими для 3D-моделирования, телестудией и студией звукозаписи, столярно-слесарными и кулинарными кабинетами. Спортзал находится в отдельном здании.