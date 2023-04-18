Общество 18 апреля 2023, 11:11 Современная пешеходная зона появится около ТПУ «Свиблово» в Москве Современная пешеходная зона появится около ТПУ «Свиблово» на северо-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей при проведении работ является создание удобных подходов и подъездов к одноименной станции Московского метрополитена.

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«Работы пройдут на улицах Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова», — слова Бирюкова процитировал официальный сайт мэра Москвы.

По словам заммэра, в ходе благоустройства приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари, лавочки и информационные стелы. Для удобства автомобилистов организуют парковки, для пассажиров наземного транспорта установят современные остановки. Также уделят внимание безопасности пешеходов, для этого «зебры» оснастят опорами контрастного освещения.

Кроме того, между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами благоустроят сквер. Там появится современная пешеходная зона.

Ранее начали преображать Павелецкую набережную на юге Москвы. Там на минувшей неделе стартовали работы по капитальному ремонту. В их рамках починят облицовку и карнизы набережной, а также установят новые элементы чугунного ограждения.