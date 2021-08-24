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    24 августа 2021, 21:13

    Совместный проект запустили крупнейший российский архив кинофотодокументов и видеоагентство RT Ruptly

    Артур Блянихов

    Российский государственный архив кинофотодокументов и мультимедийное агентство Ruptly, которое входит в телесеть RT, запустили совместный проект. Он называется «100 значимых событий России XX–XXI веков».

    В рамках проекта будет представлена коллекция архивных видео, которые отражают важнейшие исторические вехи СССР и современной России.

    «Эти кадры позволят по-новому взглянуть на самые знаменательные события новейшей истории», — подчеркнула глава Ruptly Динара Токтосунова.

    Директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова выразила надежду, что популяризация этих аудиовизуальных материалов прольет свет на некоторые страницы истории и позволит сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях.