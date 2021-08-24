Совместный проект запустили крупнейший российский архив кинофотодокументов и видеоагентство RT Ruptly

Российский государственный архив кинофотодокументов и мультимедийное агентство Ruptly, которое входит в телесеть RT, запустили совместный проект. Он называется «100 значимых событий России XX–XXI веков».

В рамках проекта будет представлена коллекция архивных видео, которые отражают важнейшие исторические вехи СССР и современной России.

«Эти кадры позволят по-новому взглянуть на самые знаменательные события новейшей истории», — подчеркнула глава Ruptly Динара Токтосунова.

Директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова выразила надежду, что популяризация этих аудиовизуальных материалов прольет свет на некоторые страницы истории и позволит сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях.