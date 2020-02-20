Совместные рейды судебных приставов и ГИБДД объяснили. Проблема не в должниках

Судебные приставы присоседились к инспекторам ГИБДД, чтобы разбираться со злостными неплательщиками штрафов. За помощью к дорожным полицейским приставы обратились потому, что просто не справляются со своей работой. Таким мнением с «360» поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

«К сожалению, служба судебных приставов не работает вообще никак. Вдруг находится оригинальная схема, когда начинают привлекать ГИБДД для решения своей задачи. Ребята, ну вы, как бы, окститесь! У вас функции разные. Служба судебных приставов не может собрать то, что присудил суд. Может, вы тогда не нужны?» — прокомментировал Субботин совместные рейды приставов и полицейских.

Он добавил, что это плохая формула, когда инспекторов, которые должны заниматься безопасностью дорожного движения, привлекают к взысканию долгов. Вопрос ареста авто спорный. Лишать имущества владельца не всегда правомерно. Нахватать штрафов мог и не он. Вот нарушителем и надо заниматься.

Ранее стало известно, что ФССП стала искать неплательщиков штрафов вместе с ГИБДД после нескольких смертельных ДТП, виновниками которых стали должники. В поле зрения приставов и полицейских попали люди, у которых более тысячи неоплаченных штрафов.