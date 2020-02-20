Совместные рейды судебных приставов и ГИБДД объяснили. Проблема не в должниках
«К сожалению, служба судебных приставов не работает вообще никак. Вдруг находится оригинальная схема, когда начинают привлекать ГИБДД для решения своей задачи. Ребята, ну вы, как бы, окститесь! У вас функции разные. Служба судебных приставов не может собрать то, что присудил суд. Может, вы тогда не нужны?» — прокомментировал Субботин совместные рейды приставов и полицейских.
Он добавил, что это плохая формула, когда инспекторов, которые должны заниматься безопасностью дорожного движения, привлекают к взысканию долгов. Вопрос ареста авто спорный. Лишать имущества владельца не всегда правомерно. Нахватать штрафов мог и не он. Вот нарушителем и надо заниматься.
Ранее стало известно, что ФССП стала искать неплательщиков штрафов вместе с ГИБДД после нескольких смертельных ДТП, виновниками которых стали должники. В поле зрения приставов и полицейских попали люди, у которых более тысячи неоплаченных штрафов.