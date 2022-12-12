Общество 12 декабря 2022, 13:59 Совместное мероприятие «Вечерней Москвы» и Черноморского флота прошло в Севастополе

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В Севастополе накануне прошло совместное мероприятие газеты «Вечерняя Москва» и моряков Черноморского флота, передали журналисты издания.

В рамках мероприятия жители города узнали, каким образом газета освещала оборону Москвы в декабре 1941 года. На мероприятии вручили подарки морякам, Дому офицеров флота и Морской библиотеке.

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Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Владимир Манжула передал Морской библиотеке редкие книги.

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«Для меня было удивительно узнать, что фотография первых выпускников академии была в свое время напечатана именно в „Вечерней Москве“», — сказал на мероприятии Манжула.

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