Общество 01 марта 2023, 18:17 Совместная акция «Пятерочки» и платежной системы «Мир» — скидка 15% всем пенсионерам ТС «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» и платежная система «Мир» объявили о совместной акции, которая увеличит действующую пенсионную скидку с 10 до 15% при оплате национальной картой. Акция будет действовать с 1 марта до 31 мая 2023 года во всех регионах присутствия сети.

Действующая ежедневно в специальные часы скидка 10% для пенсионеров суммируется со скидкой 5% от платежной системы «Мир», благодаря чему пенсионеры могут оплачивать покупки с выгодой 15%. Для получения скидки необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии и оплатить покупки картой «Мир».

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«В непростое время, когда экономия становится одним из ключевых факторов выбора магазина, мы совместно с нашим партнером — российской платежной системой „Мир“ — рады предложить дополнительную скидку наиболее чувствительным к цене слоям населения, пожилым людям», — прокомментировала Алена Семичастнова, директор департамента управления лояльностью и монетизацией клиентов торговой сети «Пятёрочка».

Полные правила о порядке участия в акции, адреса магазинов, а также период действия акции опубликованы на сайте www.5ka.ru и на сайте программы лояльности www.privetmir.ru.

Справочная информация:

Торговая сеть «Пятерочка» входит в X5 Group, продуктовую розничную компанию России, которая также управляет сетями «Перекресток» и «Чижик».

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система.