Совместимость вакцин от гриппа и коронавируса начали исследовать в России

Доклинические исследования одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа начались в России. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Для того, чтобы совместить вакцинации против коронавируса и гриппа, требуется еще раз проверить вакцины на эффективность безопасность, но только уже в рамках их одновременного введения, сообщило РИА «Новости».

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что пока рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц. Но тем, кто не привился от коронавируса, он посоветовал вакцинироваться в первую очередь от него, поскольку на сегодняшний день эта инфекция наиболее опасна.

Решение провести доклинические исследования было принято накануне на заседании экспертов по иммунопрофилактике, сообщал ТАСС. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева, исследования будут в кратчайшее время проведены — и уже тогда будет принято окончательное решение относительно возможности использования их одновременно.