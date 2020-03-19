Совмещение удаленки с офисной работой захотели прописать в ТК

В России может появиться новый подход к работе. Россиянам предложат не только приходить в офис, но иногда уходить на удаленку. С такой идеей выступили в Общероссийском народном фронте.

Письмо с этим предложением сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщила газета «Известия». Представитель ОНФ также обратился и в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По инициативе Комиссарова в Трудовом кодексе может появиться статья «Временная удаленная работа». Это значит, что в дополнение к обычному договору у сотрудника может появиться дополнительное соглашение. Его можно будет заключить в электронном виде. Там предлагается зафиксировать один важный момент. Если человек выполняет весь объем работы, то его зарплату на удаленке нельзя снизить.

Издание написало, что в обсуждении идеи примет участие Минтруд и объединений работодателей и профсоюзов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил бизнес и предприятия по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. На такие меры нужно пойти, чтобы избежать распространения коронавируса. Им, по последним данным, в России заразились 147 человек.