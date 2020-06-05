Совладельца брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» арестовали заочно

Основатель группы компаний GL Financial Group Герман Лиллевяли заочно арестован на два месяца. Совладельца брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Установить для Лиллевяли меру пресечения попросило следствие. Ходатайство удовлетоврил Хорошевский суд Москвы, уточнило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лиллевяли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — отметили в пресс-службе суда.

Пребывание под стражей бизнесмена ждет с момента его передачи российским правоохранительным органам. Для этого его должны экстрадировать или депортировать в РФ или задержать на территории страны.

Сейчас Лиллевяли объявлен в международный розыск. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии газеты «Коммерсант», предприниматель с 2013 года обманом привлек в созданную им фирму около девяти миллиардов инвестиций. Средства в итоге вывели на крупнейшую брокерскую площадку США. В Россию они так и не вернулись.

Герман Лиллевяли покинул РФ в 2017 году, дело против него возбудили в 2018-м.