Совладелец культового московского клуба Soho Rooms выпустил собаку с запиской и покончил с собой

Совладелец Soho Rooms Дэн Раппопорт покончил с собой в Вашингтоне. Ему было 52 года. Из Москвы бизнесмен уехал в 2012 году.

«Перед тем как свести счеты с жизнью, выпустил собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской», — написала в своем Telegram-канале журналистка Юния Пугачева.

По ее словам, последний раз она встретила Раппопорта в мае в одном из лондонских баров. Он был как всегда — в пиджаке и в компании молодых девушек. Она также рассказала, подробности о личной жизни предпринимателя, его двух женитьбах.

В Москве умер Герман Витке. Хотя его самого знали не так уж много россиян, практически вся страна пела хиты, для которых он написал стихи. Артисты были уверены, что у поэта легкая рука и даже названия групп, которые он придумывал, делали их успешными. Сам поэт считал, что главное — верить в себя и свое дело.