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    03 февраля 2022, 09:00

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке

    Анастасия Максимовских

    Сотрудники бэк-офиса Совкомбанка, а также ИТ-компании «Совкомбанк Технологии» будут вместе работать над общими проектами, обмениваться опытом и тестировать новый формат рабочего пространства.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 1

    Новое рабочее пространство банка появилось в Турции в январе 2022 года на базе пятизвездочного отеля на берегу Средиземного моря. Здесь в течение года будут собираться группы из сотрудников бэк-офиса банка и технологической «дочки» банка — «Совкомбанк Технологии», работа которых на 100% возможна в дистанционном формате.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 2

    «В новом рабочем пространстве, имея полностью обеспеченный быт, сотрудники из разных подразделений смогут обмениваться мыслями и опытом, работать над общими проектами, генерить новые идеи и просто общаться», — комментирует первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 3

    Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, комфортабельные зоны отдыха, проводятся командные мероприятия для знакомства и общения в группе, а также активности во внерабочее время, в том числе спортивные, настольные и видеоигры. В выходные дни запланированы экскурсии по местным достопримечательностям.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 4

    Совкомбанк полностью покрывает стоимость перелета и проживания в гостинице по системе «Ultra all inclusive», а также предоставляет страховку выезжающих за рубеж на время поездки. Каждый сотрудник бэк-офиса банка может воспользоваться программой один раз в год.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 5

    Рабочий график всех сотрудников, которые будут находиться в новом рабочем пространстве, будет основан в качестве эксперимента на четырехдневной дневной рабочей неделе с четырьмя рабочими и тремя выходными днями. Заработная плата при этом будет сохранена на прежнем уровне.

    Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на удаленке | Изображение 6

    Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников. В случае успешных результатов проект будет расширен и масштабирован, а лучшие практики будут введены во всех подразделениях и компаниях группы Совкомбанка.