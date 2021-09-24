Совкомбанк добивается реального срока для бывшего сотрудника по делу о попытке хищения данных

Бывший сотрудник банка, находясь под следствием по делу о хищении данных, повторно разместил объявление о продаже данных интернет-заявок на кредиты через собственный Telegram-канал. Совкомбанк подал новое заявление в полицию по второму эпизоду попытки мошенничества.

В мае 2020 года в банке выявили сотрудника внешнего кол-центра, незаконно копировавшего поступавшие ему для обзвона интернет-заявки от лидогенераторов. Скопированные данные он планировал продать в даркнете. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и впоследствии отпущен под подписку о невыезде. Имевшиеся копии списков заявок на жестком диске его компьютера и внешних носителях были изъяты. В декабре 2020 года бывший сотрудник банка был признан виновным по статье 183 ч. 3 УК РФ и осужден на два года условно.

Однако еще во время следствия злоумышленник не оставлял попыток продать утаенные копии этих заявок и опубликовал сообщение об их продаже в собственном Telegram-канале, к которому ранее был привязан его номер мобильного телефона. По данному эпизоду по заявлению Совкомбанка было возбуждено уголовное дело в ОМВД по городу Каспийску Республики Дагестан, а потом передано в УФСБ России по Республике Дагестан. Сейчас уголовное дело направлено в суд по ст. 183 ч. 3 и ст. 274.1 ч. 2.

Особый цинизм в том, что повторная попытка мошенничества произошла в момент, когда уже было подано заявление в полицию и активно велись следственные действия. Эта ситуация наглядно демонстрирует излишнюю мягкость российских законов в отношении данного типа преступлений, которой активно пользуются мошенники. Мы считаем, что российское законодательство по защите информации и коммерческой тайны давно требует ужесточения Сергей Хотимский первый заместитель председатель правления Совкомбанка.

В своей работе банк придерживается стратегии нулевой толерантности к мошенничеству и продолжит добиваться реального и сурового наказания для данного мошенника.