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    22 сентября 2020, 08:24

    СОVID-19 подтвердили у губернатора Алтайского края

    Александра Ломейко

    У главы Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Тест на наличие SARS-CoV-2 у него оказался положительным. Губернатор перешел на дистанционный режим работы.
    СОVID-19 подтвердили у губернатора Алтайского края

    Глава региона находится дома на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

    Томенко работает дистанционно и постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

    «Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней», — уточнили в пресс-службе.

    Губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и близких.

    В конце июня Виктор Томенко самоизолировался на неделю после того, как у нескольких сотрудников его администрации и правительства края подтвердили COVID-19.

    В России, по последним данным, подтвердили 1 109 595 случаев инфекции. Поправились с начала эпидемии 911 973 жителей страны, скончались 19 489 человек. РФ стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

    Новости SMI.FM