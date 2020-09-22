СОVID-19 подтвердили у губернатора Алтайского края

У главы Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Тест на наличие SARS-CoV-2 у него оказался положительным. Губернатор перешел на дистанционный режим работы.

Глава региона находится дома на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Томенко работает дистанционно и постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

«Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и близких.

В конце июня Виктор Томенко самоизолировался на неделю после того, как у нескольких сотрудников его администрации и правительства края подтвердили COVID-19.

В России, по последним данным, подтвердили 1 109 595 случаев инфекции. Поправились с начала эпидемии 911 973 жителей страны, скончались 19 489 человек. РФ стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.