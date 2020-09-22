СОVID-19 подтвердили у главы Адыгеи Мурата Кумпилова

У главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова выявили коронавирус. Результат теста на СОVID-19 оказался положительным. Теперь он работает дистанционно.

О своем диагнозе Кумпилов сообщил на странице в Instagram. Политик также добавил, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому чувствуют он себя хорошо.

«Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!» — обратился к подписчикам Кумпилов.

Также сегодня стало известно, что глава Алтайского края Виктор Томенко тоже заразился СОVID-19. Он проходит лечение дома. На ближайшие несколько недель все мероприятия с личным участием политика отменили.

По последним данным, в России подтвердили 1 109 595 случаев инфекции. За все время с начала эпидемии скончались 19 489 человек.

Летом российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. А в скором времени такая прививка появится и для детей. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат могут создать в следующем году.