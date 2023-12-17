Общество 17 декабря 2023, 11:48 Совфеду предложили способ устранения дефицита водителей такси Зарипова предложила Совфеду разрешить приезжим работать в такси Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предложила Совфеду решение проблемы с нехваткой таксистов. Об этом сообщил РБК.

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем», — заявила Зарипова.

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По словам Зариповой, для этого есть все технические возможности. Например, «Страховая телематика» — спецприбор для фиксации параметров вождения. Пока в России таксистами могут работать водители из стран, где русский язык является государственным. Остальным необходимо получить водительское удостоверение российского образца.

Дефицит водителей такси в России в 2023 году составил порядка 72 тысяч человек, сообщало агентство «РЖД-Партнер». При этом около 66% россиян периодически пользуются такси, почти треть делают это регулярно.

Кроме того, за последний год цены на услуги такси существенно увеличились. Заметно подскакивает стоимость поездки в непогоду. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал установить лимит стоимости.