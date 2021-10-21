Совфед: вводить федеральный локдаун в России нет необходимости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости вводить локдаун по всей стране. Она подчеркнула, что такое решение было бы нецелесообразным.

Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Россия — огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что именно поэтому власти передали права субъектам — чтобы они могли принимать ограничения с учетом особенностей и остроты ситуации в каждом отдельном регионе.

Она также призвала россиян провести длинные выходные дома и напомнила, что к ним нельзя относиться как к дополнительному отпуску. Матвиенко уверена, что нерабочие дни позволят улучшить эпидемическую ситуацию в стране. С их помощью получится разорвать цепочку распространения коронавируса и снизить число заражений.

Президент России Владимир Путин сделал нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Он подчеркнул, что отдельные регионы могут ввести выходные раньше, если есть такая необходимость. Так поступили Москва и Московская область — они ввели ряд ограничений, которые начнут действовать с 28 октября по 7 ноября.

В это время в московском регионе перестанут работать непродовольственные магазины и ТЦ, закроются кинотеатры, зоопарки, салоны красоты и другие подобные учреждения.