Совфед рассмотрит закон о недопуске судов-браконьеров в порты России

Замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков уточнил, что капитан морского порта страны — участника соглашения, имеет право разрешить или отказать в заходе в порт судам, которые имеют отношение к незаконному промыслу, а также не согласиться на использование гавани для выгрузки и переработки рыбы.

«Основной целью законопроекта является противодействие нелегальному промыслу и препятствованию поступлению незаконно добытых водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки», — пояснил Шестаков.

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению и сдерживанию нелегального промысла было принято продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в 2009 году.