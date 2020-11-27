Совфед рассмотрит закон о недопуске судов-браконьеров в порты России
Государства, которые являются участниками международного соглашения по борьбе с незаконным рыбным промыслом смогут запрещать заход судов-браконьеров в порты. 2 декабря Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании закон о ратификации этого договора, пишет «Парламентская газета».
Замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков уточнил, что капитан морского порта страны — участника соглашения, имеет право разрешить или отказать в заходе в порт судам, которые имеют отношение к незаконному промыслу, а также не согласиться на использование гавани для выгрузки и переработки рыбы.
«Основной целью законопроекта является противодействие нелегальному промыслу и препятствованию поступлению незаконно добытых водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки», — пояснил Шестаков.
Соглашение о мерах государства порта по предупреждению и сдерживанию нелегального промысла было принято продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в 2009 году.