Совфед провел выездное заседание в Красноярском крае

14 октября в Красноярске состоялось выездное заседание комитетов Совета Федерации. Накануне российские сенаторы посетили Норильск, осмотрели производственные, социальные и спортивные объекты, жилье и коммунальную инфраструктуру. В среду на общем совещании обсудили актуальные вопросы развития города.

Одной из главных тем встречи стала программа реновации жилья в Норильске. Каждый год аварийными здесь становятся один-два дома, а на запуск программы в первые три года нужно 1,6 млрд рублей.

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, существующую программу надо будет совершенствовать, так как эти 1,6 млрд — лишь первый этап, который связан с реновацией центра.

«Абсолютно точно эту программу надо дополнять благоустройством, плюс добавлять туда развитие спортивной инфраструктуры», — сказал Крутиков.

Общая стоимость программы реновации жилья в Норильске оценивается в 84,9 млрд рублей. Планировалось, что 10% возьмет на себя бюджет края и Норильска, 40% — федеральный бюджет, а 50% расходов на реновацию профинансирует «Норникель».

Кроме того, программу по сносу ветхих жилых зданий в Норильске, готово поддержать Министерство строительства и ЖКХ РФ. По мнению замминистра строительства РФ Никиты Стасишина, для улучшения ситуации в городе необходимо объединиться федеральным и региональным властям, а также градообразующему предприятию — «Норникелю».

«Что касается реновации, то уже подготовлен законопроект. И регионы также активно участвуют, более того, заинтересованы в скорейшем развитии этого проекта. Это один из эффективных путей решения жилищной проблемы», — рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Для «Норникеля» финансирование развития социальной инфраструктуры будет не в новинку: компания строит спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, больницы, храмовые комплексы. Также компания провела реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Норильске, а также за свой счёт провела в город высокоскоростной интернет.

В ходе выездного совещания также был поднят вопрос о последействиях аварии на ТЭЦ-3. После посещения места ЧС и полигона хранения загрязненного грунта сенаторы оценили усилия компании по ликвидации. А вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, в свою очередь, сообщил, что штраф за произошедшую в мае утечку дизельного топлива должен быть направлен на восстановление экосферы: «Наша четкая позиция — деньги должны пойти на экологические цели, в том числе на ликвидацию ущерба, который еще предстоит ликвидировать в определенном количестве времени, может быть, еще несколько лет, как сегодня говорил представитель Минприроды».

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич на заседании назвал четыре версии причин разлива топлива.

«Рассматриваются следующие версии: первая — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, третье — климатическое воздействие, четвертое — нарушение требований безопасности в процессе эксплуатации», — сказал Ходосевич. По его словам, говорить о результатах расследования причин аварии пока преждевременно.

Напомним, что Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму 147,8 млрд рублей и направил компании требование о компенсации причиненного вреда. В «Норникеле» с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. Сейчас иск по этому делу рассматривается в Арбитражном суде.

Помимо прочих вопросов, сенаторы Совета Федерации обсудили в Красноярске комплекс мероприятий для восстановления экосистем края, работу новой лаборатории в Норильске, а также диагностику движения вечной мерзлоты.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин заявил: «Мы провели оценку промышленных активов, в том числе с привлечением независимых организаций. Все это вошло в трехлетнюю программу ремонтов. По норильскому дивизиону сумму затрат — 76 миллиардов. Это позволит нам надёжно работать и приводить систему комбината в надежное состояние».

Сенаторы по результатам визита в Красноярский край составят постановление, в которое включат разработку новой комплексной программы социально-экономического развития Норильска, подписание нового соглашения между краем и компанией «Норникель», также поднимется вопрос о менеджменте города.