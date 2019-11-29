Совфед призвал незамедлительно реагировать на случаи домашнего насилия

Совфед опубликовал проект закона о домашнем насилии в России Подробнее

В законопроекте указано, что меры профилактики бытового насилия будут осуществляться, если поступило заявление от пострадавшего или его законного представителя. Также основанием может быть обращение граждан, которые узнали о случае семейного насилия или угрозах его совершить.

Сообщить о подобном случае также могут федеральные органы госвласти, органы местного самоуправления, организации или другие лица. Кроме того, к основаниям относится решение суда или установление факта насилия должностным лицом органа внутренних дел.

При этом рассмотрение заявлений, жалоб или сообщений о случае бытового насилия должны рассматриваться «незамедлительно» органами государственной власти всех уровней.