Общество 04 февраля 2023, 09:09 Совфед призвал Европу осудить исламофобские акции в Нидерландах и Швеции Матвиенко: европейские парламентарии должны публично осудить акции с сожжением Корана РИА «Новости»

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Европейским политикам следует осудить публичные исламофобские акции с сожжением Корана в Нидерландах и Швеции. Об этом в Telegram-канале сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев осудить проявления религиозной нетерпимости и принять необходимые меры по защите прав на свободу вероисповедания мусульман и представителей других религий», — написала она.

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Матвиенко отметила, что прошедшие в Швеции и Нидерландах акции с сожжением Корана являются недопустимыми актами ксенофобии и варварства, способствующими разжиганию межрелигиозной розни.

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«Нас возмущает отсутствие реакции со стороны парламентов и правительств европейских государств на эти действия экстремистов», — добавила она.

Спикер Совфеда также напомнила, что Россия является уникальной страной, в которой с уважением к друг другу живут люди различных вероисповеданий и национальностей.

Коран сожгли 21 января около посольства Турции в Стокгольме во время протестного митинга, организованного ультраправым политиком Расмусом Палуданом.

Спустя три дня акция повторилась в Гааге, где митингующий Эдвин Вагенсвельд вырвал страницы из Корана и демонстративно сжег их.