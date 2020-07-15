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    15 июля 2020, 15:26

    Совфед принял закон о повышении пенсии семьям погибших военных некоторых категорий

    Мария Шагиахметова

    Совет Федерации одобрил закон, который увеличивают пенсию по потери кормильцам семьям военных некоторых категорий. После смерти военнослужащего члена семьи доплата будет начисляться к основному пособию, сообщает ТАСС.

    К категориям военнослужащих, чьи семьи могут претендовать на надбавку к пенсии относятся участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды с детства из-за военной травмы, олимпийские чемпионы и других категорий льготников из статьи 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

    Доплата будет начисляться семье после смерти, к пенсии по потери кормильца. Ранее в Совете Федерации отреагировали на предложение сократить новогодние праздники до трех дней.

    Тогда было предложено урезать новогодние выходные из-за большого количества нерабочих дней весной 2020 года. Совфед не поддержал идею. По мнению члена совета Андрея Клишаса, ограничение нарушает право россиян на отдых. Кроме этого многие жители страны продолжали работать несмотря на вынужденные выходные, и лишать их отдыха в январе — несправедливо.