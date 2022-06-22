Совфед предупредил о риске подорожания бензина из-за «Яндекса»

Вероятная индексация тарифа в «Яндекс. Заправках» может привести к повышению стоимости бензина. К сервису подключили примерно треть российских АЗС. О риске подорожания топлива предупредили в Совете Федерации.

Как заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров, увеличение тарифа за использование «Яндекс. Заправок» грозит подорожанием бензина. В связи с этим комитет направил запросы главам ФАС и Минэнерго. По словам Федорова, владельцы АЗС заявили, что снова получили от «Яндекса» предупреждение о росте тарифов.

«Мы анонсировали это изменение в ноябре прошлого года, но по просьбе ряда партнеров отложили его вступление в силу из-за сложной ситуации на топливном рынке до весны этого года. Выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии», — привели «Известия» сообщение компании.

Один из владельцев АЗС рассказал, что сервис разослал новые предупреждения в конце мая. Речь шла о подорожании стоимости услуг с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за бензин через приложение. Тариф должен увеличиться с июня.