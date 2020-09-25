Совфед предложил ввести против сенаторов США ответные санкции

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров намерен выступить с инициативой об ответных мерах против сенаторов США. Политик хочет ввести аналогичные персональные санкции.

По словам Джабарова, санкции против России из-за Навального не вписываются ни в какие международные нормы, потому что блогер здоров и даже выписан из клиники. К тому же, его лечащие врачи до сих пор не выдали медицинского заключения, передает РИА Новости.

«Я лично буду предлагать своим коллегам такой ответ, необходимо против тех сенаторов, кто предложил этот закон, и тех, кто проголосует за него, принять аналогичные персональные санкции», — рассказал он.

Законопроект о санкциях против России по делу Алексея Навального внесла группа американских сенаторов от демократической и республиканской партий. Документ распространяется на определенных лиц, которые замешаны, по мнению сенаторов, в деле оппозиционера. Представители США до сих пор утверждают, что Навальному стало плохо из-за отравления ядом.