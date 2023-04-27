Общество 27 апреля 2023, 04:23 Совфед предложил возобновить проверки клиник, предлагающих процедуру ЭКО Сенатор Круглый: необходимо возобновить проверки предлагающих ЭКО частных клиник РИА «Новости»

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Сенатор Владимир Круглый сообщил, что Совфед рекомендовал правительству возобновить проверки частных клиник, предлагающих ЭКО. При этом ограничивать возраст женщин, которые могут получить такую помощь в рамках ОМС, никто не собирается, сообщила «Парламентская газета».

Поводом стало ограничение ВОЗ репродуктивного возраста женщин до 49 лет. После него пациенткам перестают помогать забеременеть с помощью ЭКО. Сенатор Круглый убежден, что в России такие ограничения вводить не стоит, несмотря на то, что с возрастом матери выше риск рождения больных детей или преждевременных родов.

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ЭКО сейчас доступно только здоровым женщинам. Перед процедурой они проходят тщательное обследование. По мнению Круглого, важно проверять, что делается в частных клиниках, занимающихся лечением бесплодия. По мнению сенатора, там может даже не быть квалифицированного эмбриолога, могут нарушаться предписания, технологии.

«Мы обращались в Росздравнадзор, а нам сказали: ничего не можем поделать, действует мораторий на плановые проверки бизнеса», — рассказал заслуженный врач России.

Поэтому, убежден бывший главврач Орловской детской областной больницы, частные клиники должны подлежать проверке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье благодаря процедуре ЭКО в прошлом году на свет появились более 200 детей. Жительницы региона могут пройти ЭКО и криоперенос, позволяющие использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле процедуры.