27 апреля 2023, 04:23
Совфед предложил возобновить проверки клиник, предлагающих процедуру ЭКО
Сенатор Круглый: необходимо возобновить проверки предлагающих ЭКО частных клиник
Сенатор Владимир Круглый сообщил, что Совфед рекомендовал правительству возобновить проверки частных клиник, предлагающих ЭКО. При этом ограничивать возраст женщин, которые могут получить такую помощь в рамках ОМС, никто не собирается, сообщила «Парламентская газета».
Поводом стало ограничение ВОЗ репродуктивного возраста женщин до 49 лет. После него пациенткам перестают помогать забеременеть с помощью ЭКО. Сенатор Круглый убежден, что в России такие ограничения вводить не стоит, несмотря на то, что с возрастом матери выше риск рождения больных детей или преждевременных родов.
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ЭКО сейчас доступно только здоровым женщинам. Перед процедурой они проходят тщательное обследование. По мнению Круглого, важно проверять, что делается в частных клиниках, занимающихся лечением бесплодия. По мнению сенатора, там может даже не быть квалифицированного эмбриолога, могут нарушаться предписания, технологии.
«Мы обращались в Росздравнадзор, а нам сказали: ничего не можем поделать, действует мораторий на плановые проверки бизнеса», — рассказал заслуженный врач России.
Поэтому, убежден бывший главврач Орловской детской областной больницы, частные клиники должны подлежать проверке.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье благодаря процедуре ЭКО в прошлом году на свет появились более 200 детей. Жительницы региона могут пройти ЭКО и криоперенос, позволяющие использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле процедуры.
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