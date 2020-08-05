В России хотят создать легальный рынок б/у автозапчастей

В России предложили способ решить проблему продажы номерных б/у запчастей, таких как двигатели или коробки передач. Этому поможет новая программа утилизации машин.

С инициативой выступил Совет Федерации, которые поручил Минпромторгу начать работу над новой процедурой утилизации автомобилей, написала газета «Известия» со ссылкой на документ комитета СФ по экономической политике по итогам совещания о регулировании вопросов об обращении лома и отходов черных и цветных металлов.

Новая программа предполагает снова установить скидки для тех граждан, которые покупают новую машину, отдавая взамен старую. Она также может позволить переработчикам торговать использованными деталями, но только после экспертизы их качества.

Сейчас б/у запчасти обычно продаются без всяких гарантий, поэтому их использование ненадежно, и даже может подвергнуть опасности жизни водителей. При этом проверенные детали будут стоить как минимум вдвое дешевле, чем такие же новые.

Ранее сообщалось, что в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» хотят внести поправку, запрещающую использовать некоторые поддержанные автомобильные детали.