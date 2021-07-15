Совфед предложил продлить кешбэк за путевки в детские лагеря

Правительству предложили продлить программу кешбэка за путевки в детские лагеря, чтобы к ней подключилось больше организаций. Об этом глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала «Парламентской газете».

Сенатор указала на то, что из 1800 детских лагерей, которые включены в региональные реестры, только 1200 подключились к программе кешбэка. Причем самостоятельно это сделали только 170 организаций, остальные подключались через туроператоров, что привело к росту стоимости путевок.

Сами лагеря не очень заинтересованы в подключении, потому что для них главное, чтобы путевки были проданы — с кешбэком или без. Гумерова отметила, что инструкция по подключению к программе занимает 30 страниц, и разобраться с ней не всегда под силу даже программистам, по ее словам. Поэтому сенаторы встречались с директорами лагерей и разбирали с ними ситуацию.

Парламентарии обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением, чтобы все загородные лагеря, включенные в реестр, подключались к программе кешбэка автоматически. Также сенаторы предложили продлить действие программы.

Ранее в России предложили улучшить условия программы туристического кешбэка для многодетных семей.