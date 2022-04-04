Совфед предложил ограничить наценку на фермерские продукты

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить максимальную наценку на фермерские продукты для торговых сетей на уровне 15%. Об этом сообщил ТАСС.

«В целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15% на продукцию фермерских хозяйств», — сказано в письме Кутепова, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Кутепов указал на необходимость создания действенного механизма, позволяющего гарантировать цены на определенные товары. Он отметил, что сейчас «наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости» и рекомендаций Минпромторга о минимальных наценках.

«Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: „Лента“, Х5 Retail Group, „Метро“, „Ашан“, „Сельгрос“, „Спар“, „Глобус“», — отмечено в обращении, копия которого оказалась в распоряжении агентства.

Андрей Кутепов также подчеркнул, что трудности с доступом региональных российских производителей в торговые сети негативно влияют на сегмент малого предпринимательства. Негарантированный спрос грозит отсутствием заинтересованности в развитии производства и продаже товаров по низким ценам.