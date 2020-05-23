Совфед предложил не спешить с арестом за неуплату штрафов

Арест за неуплату штрафов в России предложили отложить. Связано это с тем, что некоторые россияне получили необоснованные протоколы за нарушение самоизоляции и их теперь приходится обжаловать. Но процесс этот не быстрый, особенно во время пандемии.

«В КоАП РФ не предусмотрен порядок представления ходатайств, заявлений и жалоб посредством подачи их в электронном виде. Таким образом, вопрос о предоставлении гражданину отсрочки или рассрочки уплаты штрафа также может быть не решен вовремя», — приводит слова главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса ТАСС.

Член Совета Федерации предлагает отложить наказание за неуплату штрафов до конца года.

Ранее «360» рассказывал, как и где оспорить штраф за нарушение самоизоляции в Москве.

Сейчас, если человек вовремя не заплатил выписанный штраф, ему грозит увеличение суммы вдвое, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.