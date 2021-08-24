Стоимость квадратного метра жилья предложили изменить в РФ

Расчетную стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при расселении людей из аварийных домов пора пересмотреть. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в письме Кутепова, которое процитировал ТАСС.

Письмо планируется сегодня передать помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Сенатор отметил, что при расчете затрат регионов Минстрой РФ не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым.

По его мнению, основной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья является значительный рост цен на строительные материалы — почти на 30%. В результате из-за этого увеличилась стоимость жилья на первичном и на вторичном рынках.