Совфед переизбрал главу Верховного суда

Сенаторы избрали нового председателя Верховного суда. Большинством голосов на очередные шесть лет продлены полномочия Вячеслава Лебедева. Он занимает этот пост с 1989 года.

Председателя Верховного суда избирают на шесть лет. Лебедев, которому в этом году исполнилось 76 лет, бессменно занимает пост главы ВС с 1989 года: его переизбирали уже пять раз. Действующие полномочия Лебедева истекают в 2020 году, но Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала оставить Лебедева на посту. Также в комитет Совфеда по конституционному законодательству поступило представление президента России Владимира Путина.

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Альтернативных кандидатур на пост главы ВС не было. Правда, заявление на участие в конкурсе на вакансию главы Верховного суда подавал бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин. Он не смог предоставить документы, подтверждающие его квалификацию, и был снят с голосования.

Кстати, это вторая попытка Милехина возглавить КС. Прошлую он предпринял в 2014 году, но был снят с голосования по той же причине.