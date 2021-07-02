Совфед отказался отменять смены в детских лагерях из-за коронавируса

Смены в детских летних лагерях в России не планируют отменять из-за коронавируса. В Совфеде считают, что пока нет опасности для жизни и здоровья детей.

«Это зависит от ситуации в каждом конкретном регионе, лагере. Меры предосторожности, анализы, ограничения доступа родителей должны быть, но, мне кажется, что лишать детей отдыха из-за угрозы коронавируса не следует. Все-таки детям нужно отдыхать», — сказал в разговоре с ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он отметил что опасности для здоровья и жизни детей в данной, но при этом в лагерях необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Владимир Круглый добавил, что дети в обязательном порядке при заезде на смену должны сдавать тесты ПЦР, а посещение родителей и других лиц ограничить.

В детском лагере в Туве произошло массовое заражение детей коронавирусом. COVID-19 заболели 66 ребят. В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело, а работу остальных детских лагерей остановили. Отменили не только вторую, но и третью смену.