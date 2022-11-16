Общество 16 ноября 2022, 16:10 Совфед освободил от НДФЛ и страховых взносов выплаты участникам СВО Совфед избавил выплаты участникам спецоперации от НДФЛ и страховых взносов РИА «Новости»

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Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от НДФЛ и страховых взносов выплаты участникам специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

От дополнительных налогов освободят безвозмездные выплаты и передачи имущества контрактникам, мобилизованным и добровольцам, а также их семьям.

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От НДФЛ и взносов также освободили выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командированием в новые регионы России для восстановления инфраструктуры.

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Финансовая помощь военнослужащим войдет в расходы работодателя при расчете налога на прибыль, что «дополнительно простимулирует работодателей оказывать материальную поддержку мобилизованным сотрудникам».

Ранее депутаты Государственной думы одобрили законопроект, освобождающий от страховых взносов и налога на доходы физических лиц материальную помощь мобилизованным. От обложения НДФЛ освободили доходы, полученные участником СВО по договору займа или кредита, в случае присвоения инвалидности I группы либо гибели от болезни или ран. Премии, присужденные президентом России, также освободят от обложения НДФЛ.