Совфед осудил запрет на трансляцию RT в Литве

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков осудил решение о запрете на трансляцию RT в Литве. По его мнению, Евросоюзу необходимо реагировать на подобное.

«Литва, которая много говорит о приверженности европейским ценностям и свободе слова, на деле демонстрирует свои антиевропейские ценности», — процитировал Цекова RT.

Он отметил, что такие санкции ограничат доступ жителей Литвы к альтернативным источникам информации. По его мнению, людям необходимо знать о взглядах, отличных от генеральной линии правительства.

Ранее сообщалось, что Литовская комиссия по радио и телевидению постановила наложить запрет на трансляцию телеканала RT в Литве.