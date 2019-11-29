Совфед опубликовал проект закона о домашнем насилии в России

Авторы законопроект предложили создать защитное предписание. Документ будет выносится по согласию пострадавшего от семейно-бытового насилия, если такой факт будет установлен.

Затем копию предписания будут вручать нарушителю и объяснять ему права и последствия в случае нарушения документа.

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По предписанию виновнику домашнего насилия могут на год запретить любые контакты со своей жертвой, в том числе общение в Сети или по телефону.

Кроме того, по решению суда может быть запрещено проживание в одном доме или квартире, если у нарушителя есть возможность съехать на другое жилье. Также виновный не сможет выяснять, где находится его жертва в тот или иной момент.

Если получивший предписание не будет ему следовать, то нарушителя привлекут к ответственности. На все время действия документа виновника домашнего насилия правоохранители поставят на профилактический учет и будут контролировать.