Закон о введении в школах единых стандартов преподавания поддержали в Совфеде | 360°

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Закон о введении в школах единых стандартов преподавания поддержали в Совфеде

Совфед поддержал закон о введении единых образовательных программ в школах

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Совет Федерации одобрил закон о введении единых общеобразовательных программ — «золотого стандарта» — в российских школах. Об этом написало РИА «Новости».

По закону единые программы утвердят до 1 марта 2023 года. Предполагается, что школы смогут начать по ним работать уже со следующего учебного года.

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«Уточняется срок разработки таких программ — Минпросвещения должно их разработать и утвердить до 1 января 2023 года», — сказано в материале агентства.

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Обязательными для применения будут федеральные рабочие программы учебных предметов русский язык, окружающий мир, литературное чтение в начальной школе, а во время обучения учеников средних и старших классов, а также студентов — история, география, русский язык, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности.

Ранее российские депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП).

Совет Федерации РФ

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