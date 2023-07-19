Общество 19 июля 2023, 14:47 Совфед одобрил запрет смены пола в России Совет Федерации единогласно одобрил закон о запрете смены пола в России РИА «Новости»

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Совет Федерации единогласно поддержал закон о запрете смены пола в России. Инициативу одобрили на заседании верхней палаты парламента 19 июля.

После окончательного утверждения в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» появится новая статья, запрещающая любые медицинские вмешательства и использование препаратов для смены пола.

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Ограничения не коснутся пациентов с врожденными аномалиями, пороками развития, генетическими и эндокринными заболеваниями, связанными с нарушением формирования половых органов у детей.

Закон также дополнит основания для прекращения брака в Семейном кодексе. Если один из супругов внесет в запись акта гражданского состояния информацию о смене пола, это официально может стать причиной развода.

Кроме того, по новым нормам люди, сменившие пол, не смогут усыновлять и брать под опеку детей.

Ранее Госдума одобрила законопроект о запрете смены пола в третьем чтении. Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой отметил, что у сменивших пол людей не заберут детей, усыновленных до вступления новых требований в силу, сообщил RT.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете смены пола защищает российских граждан и детей. Председатель нижней палаты парламента пояснил, что такие операции приводят к вырождению нации.