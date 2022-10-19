Совфед одобрил закон о защите нематериального культурного достояния | 360°

Общество 19 октября 2022, 17:01 Совфед одобрил закон о защите нематериального культурного достояния

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Совет федерации 19 октября одобрил новый закон, направленный на определение и защиту нематериального этнокультурного достояния. Об этом рассказала «Парламентская газета».

В России проживают представители более 190 народов. Все они имеют свои традиции, обряды и традиционные ремесла. Нематериальное этнокультурное достояние — это традиции, ритуалы, песни, танцы, устный фольклор разных народов России, которые теперь будут определены и защищены законом.

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«Сегодня, когда предпринимаются беспрецедентные попытки разрушить нашу культуру, наша задача — сохранить ее. На это и направлен наш закон», — рассказала соавтор документа, глава комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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