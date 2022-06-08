Совфед одобрил закон о голосовании жильцов за управляющую компанию

Совет Федерации одобрил закон о формате голосования собственников жилья при выборе способа управления домом. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Согласно этому закону, управляющая организация будет выбираться большинством голосов собственников жилья (то есть, 50% + один голос). Ранее решение по выбору управляющей компании могло быть принято на основании голосов лишь четверти жильцов. Авторы закона считают, что такие правила приводили к фальсификациям в голосованиях.