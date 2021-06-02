Совфед одобрил увольнение Михаила Меня с должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации одобрил освобождение Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. О его заявлении об увольнении стало известно 1 июня. Об этом сообщил ТАСС.

Еще 1 июня профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал отставку Меня. Также было решено рекомендовать президенту России Владимиру Путину назначить на место Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания. Она изначально назначает человека на должность по представлению главы государства. Аудитора Счетной палаты досрочно освобождают от должности при нарушении российского законодательства, злоупотребления по службе, а также в случае подачи личного заявления об отставке, в связи с утратой доверия или при признании его судом недееспособным.

Следствие считает, что Мень, являясь губернатором Ивановской области, в 2011 году вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего главы региона прекращено из-за истечения срока давности.