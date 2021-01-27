Совфед одобрил штрафы за пропаганду «веселящего газа» в Сети

Совет Федерации поддержал закон, вводящий штрафы за пропаганду в интернете потребления «веселящего газа». За нарушения придется платить до 150 тысяч рублей.

По внесенным изменениям в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) гражданам за нарушение могут обязать выплатить штраф в размере одной-двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, ИП — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 150 тысяч.

При этом индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за нарушение закона может грозить приостановление деятельности до 30 суток. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко надеется, что введение штрафов поможет в борьбе с «этим чудовищным злом». Однако она согласилась с заявлением сенатора Людмилы Нарусовой о том, размеры штрафов нужно увеличить.

Ранее депутаты Госдумы приняли соответствующий проект закона с поправками. Президент Владимир Путин в конце декабря 2020 года подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи «веселящего газа».