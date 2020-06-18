Совфед не поддержит сокращение новогодних праздников в 2021 году

В Совете Федерации не поддержат предложение о том, чтобы сократить новогодние праздники из-за длительных выходных весной 2020-го. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Сейчас появляется много различных инициатив. Мы с сенаторами обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. Большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения», — цитирует слова Клишаса ТАСС.

По его словам, такое решение ограничивает права граждан на отдых — ведь некоторые россияне во время пандемии продолжали работать, и компенсировать это рабочими днями в начале января несправедливо.

Ранее с инициативой сократить праздники в начале 2021 года до трех дней выступил член Совета Федерации Андрей Кутепов. Но в Минтруде заявили, что для этого нужно вводить изменения в Трудовой кодекс и согласовывать с работодателями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле пока не имеют четкой позиции по этому поводу. Об этом сообщало издание Nation News.