Совфед нашел доказательства иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявила о наличии у нее материалов, подтверждающих подготовку беспорядков в столице во время выборов в Мосгордуму. Об этом объявил глава комиссии Андрей Климов.

«Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы», — заявил Климов. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, несанкционированные акции в Москве, которые местами переходили в беспорядки, «удивительным образом» вписываются в планы одной из частных разведывательных компаний, которая работает в интересах правительства США.

Как указано в рабочих материалах комиссии, которые процитировал «Интерфакс», беспокойство членов верхней палаты российского парламента «вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке».

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Сенаторы отметили, что для агитации были использованы сайт посольства США, а также прямая политическая реклама и агитация на иностранных информационных ресурсах. Агитировали в том числе в «день тишины» и единый день голосования.

Теперь Комиссия готовит запрос в Следственный комитет по поводу выявленных случаев вмешательства во внутренние дела России. Кроме того, сенаторы намерены пригласить на встречу представителей Google и Facebook и обсудить с ними свои выводы.