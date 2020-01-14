Совфед намерен ограничить срок содержания в СИЗО во время следствия
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о планах верхней палаты парламента продолжить «процесс гуманизации уголовного законодательства» в наступившем году. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше», — цитирует Матвиенко ИА RNS.
По словам парламентария, в частности, речь идет об ограничении максимального срока заключения в СИЗО во время предварительного следствия.