Совфед намерен ограничить срок содержания в СИЗО во время следствия

«Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше», — цитирует Матвиенко ИА RNS.

По словам парламентария, в частности, речь идет об ограничении максимального срока заключения в СИЗО во время предварительного следствия.