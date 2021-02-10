Какие квартиры не стоит покупать: советы риелтора

Покупка квартиры вместо тихого семейного счастья может обернуться целым ворохом проблем, если внимательно не изучить документы на жилье. Свои подводные камни имеются и в случае приобретения жилплощади в старом жилом фонде. Неадекватные соседи также могут внести нежеланное разнообразие в жизнь новых хозяев квартиры.

Риелтор Алина Степанова сообщила «360», что однозначных рекомендаций она дать не может. Тем более, что предоставленные документы нужно еще суметь правильно расшифровать.

«Дело в том, что существует только основных видов 10 правоустанавливающих документов, завязанных на персоналиях владельцев, которых может быть не один — то есть, количество документов сразу в разы увеличивается. И, соответственно, кроме последнего перехода права надо смотреть те документы, которые были перед этим», — разъяснила Алина.

Она сравнила документацию с конструктором «Лего», совершенно недоступным неподготовленному человеку.

Не потому, что он глупее — просто этим надо заниматься, в этом надо понимать. Даже если ты увидишь ответы на свои вопросы, нужно понять, что ты увидел, и как-то эту информацию расшифровать Алина Степанова риелтор

Риелтор посоветовала избегать свежего наследства и только что кем-то перепроданной квартиры — с этим может возникнуть множество вопросов.

«Вот, допустим, у нас сейчас февраль, а предыдущая сделка была в декабре, два месяца назад. Ничего хорошего обычно в такой ситуации не бывает, такую квартиру покупать не следует. Это может говорить, что квартиру с плохими документами купили для перепродажи. То есть, последний владелец будет совершенным зайчиком по документам», — заявила Степанова.

Однако ориентироваться по нему ни в коем случае нельзя. Надо узнать, почему была продана квартира.

Чтобы выяснить, какие соседи будут тебя окружать на новом месте жительства, нужно осмотреть их входные двери. Чаще всего, проблемные люди живут за визуально плохими дверями.

«Они ободраны, следы, что двери были выбиты, есть очень часто. Но все это не касается зловредной бабушки, у которой как раз будут хорошие двери. Хотя бы можно себя защитить от алкоголиков и наркоманов, от людей, к которым кто-то ломится и двери им выбивает», — уточнила Алина.

В старом жилом фонде могут быть так называемые «уставшие коммуникации». В итоге новому владельцу квартиру придется вложить изрядную сумму в ремонт, чтобы устранить течи где-то под полами, которые придется разбирать.

«Деревянные перекрытия сейчас конечно мало кого пугают — их отремонтировать можно, но, опять же, очень дорого. И электропроводка, которая может привести к замыканию — старая, уставшая. В прошлом году или в позапрошлом квартира в центре сгорела, как раз из-за проводки», — резюмировала риелтор.