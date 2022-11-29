Общество 29 ноября 2022, 16:51 Советы по укреплению традиционных ценностей при главах регионов появятся в России

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В регионах России создадут специализированные советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Возглавят их местные губернаторы, сообщил «Царьград».

В Москве прошло общее собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отметил, что при московском ВРНС создали Экспертный совет из 60 ведущих специалистов в различных сферах.

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«По инициативе Собора при главах регионов России уже создаются Советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей и реализации уже утвержденной главой государства госполитики в этой области. Эксперты ВРНС будут помогать в этом губернаторам, а также работать над разработкой суверенной идеологии Государства Российского», — рассказал Малофеев.

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Совсем недавно Госдума утвердила законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. По мнению Константина Малофеева, подобный опыт работы советов зарекомендует себя как эффективную борьбу с нетрадиционными для России ценностями.

Отмечается, что представители Всемирного Русского Народного Собора будут оказывать всевозможную поддержку и помощь главам регионов в процессе этой важной работы.

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